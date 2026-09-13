Камен Костадинов настоя за пълна прозрачност в МВР
Петър Ангелов ще се откаже от имунитетата си в понеделник
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Петър Ангелов ще се откаже от имунитетата си в понеделник
София. "Ако откъснем сега ГДБОП от МВР, отговорността за целият контингент, който се нарича враждебно-престъпен и се наблюдава от вътрешното министе...
Поисках няколко оставки на директори във ведомството заради слаб контрол и слаби резултати, заяви Цветлин Йовчев
МВР ще разчита и на доброволци в битката с апашите. Това е една от идеите на новия вътрешен министър Цветлин Йовчев, за да се ограничи битовата престъ...
Депутатите приеха на първо четене промените в закона за ДАНС