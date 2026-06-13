МВнР с важно предупреждение за пътуващите в тази европейска страна
МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи от и до Френската република на съответните дати да се информират за статуса на своите полети
Следете всички новини, анализи и коментари за МВнР). Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи от и до Френската република на съответните дати да се информират за статуса на своите полети