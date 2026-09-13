Приложни магии в Музея на София
Майстори от цялата страна показват оригиналните си и красиви творения на коледния панаир на занаятите в Музея на София в Централната баня. Изложението...
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Майстори от цялата страна показват оригиналните си и красиви творения на коледния панаир на занаятите в Музея на София в Централната баня. Изложението...
Петрич. Комисия начело с директора на Музея в Петрич Сотир Иванов в момента прави опис на вещите в къщата на Ванга в местността Рупите. Идеята е вещи...
Намазали златното бюро на Фердинанд със зелена боя