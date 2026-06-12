Триумф на музиката в Казанлък
Международният лютиерски фестивал представя над 70 музикални инструмента от 12 държави
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Международният лютиерски фестивал представя над 70 музикални инструмента от 12 държави
С поглед към устойчивото развитие и международното сътрудничество
България дълго е време е била сред световните лидери в производството и износа на розово масло, а Розовата долина край Казанлък е регион, в който се к...
Наводненията взеха четири жертви в Германия и една във Франция Властите в Париж затвориха линия на метрото заради повишаващото се ниво на р. Сена, а...
Първият в България жив музей на националния символ – розата ще бъде официално открит в кулминационните дни на Празника на розата 2016 – тази неделя, 5...
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 500 000 лв. по бюджета на община Казанлък за 2015 г. за изграждане на музей на розата. О...
Стара Загора. Община Казанлък продължава да търси инвеститор за изграждането на Музей на розата след като проектът не бе финансиран от бившото правите...