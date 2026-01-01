Село си избра герб с минерална вода и параклис
Гоцеделчевско село с 2200 жители скоро ще си има герб. Преди месец кметството в Мусомища обяви конкурс за изготвянето на селския символ. Нямаше никакв...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мусомища. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гоцеделчевско село с 2200 жители скоро ще си има герб. Преди месец кметството в Мусомища обяви конкурс за изготвянето на селския символ. Нямаше никакв...
Дръзки крадци посегнаха на даренията в църквата в гоцеделчевското село Мусомища. Полицейски служители от Гоце Делчев работят по установяването на извъ...
Благоевград. Маскираният като мечка от село Мусомища мъж се пребил пред очите на семейството си. Той участвал в кукерската група на селището заедно с...
София. Две нови летища, които ще обслужват пътнически полети, ще бъдат построени в следващите няколко години в България. Това ще задвижи не само бълга...
Благоевград. До 2 години Гоце Делчев ще има летище. Това разкри кметът на общината Владимир Москов. Преди няколко години столична фирма купи имот на м...