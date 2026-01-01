Манолова държала под око "Мултипринт" преди изборите
София. Следях процеса с печатането на бюлетините още от спечелването на обществената поръчка от "Мултипринт". Така коментира Мая Манолова от БСП сканд...
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София. Следях процеса с печатането на бюлетините още от спечелването на обществената поръчка от "Мултипринт". Така коментира Мая Манолова от БСП сканд...
София. „Не познавам собственика на печатницата. Не съм ходил в Костинброд и той не е идвал в Министерски съвет". Това каза главният секретар на Минист...
София. Откритите 350 000 бюлетини в печатница в Костинброд, които не влизат в бройката за вота днес, не са макулатура (т.нар. технически брак). Това к...