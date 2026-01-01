Голяма промяна след земетресението. Мраморно море се премести
В следствие на отдръпването на морската вода на повърхността са изплували скали
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В следствие на отдръпването на морската вода на повърхността са изплували скали
Всяка година то се свива с по един метър, оставяйки след себе си кратери, достигащи до 10 метра
Американският фотограф Спенсър Тюник се опитва да привлече вниманието към проблема
Най-често задавани въпроси за лечението на псориазис в ОН КЛИНИК В какво се състои методът за лечение на псориазис в ОН КЛИНИК? Прилагат се препарат...
Аман. Йордания обмисля строителството на канал, който да свързва Мъртво и Червено море. Този проект ще помогне за разрешаването на проблема с питейна...