57-годишна жена намерена мъртва в шахта в двора на къщата
Сигнал, че 57-годишна жена от село Балабаново е в неизвестност от вчера по обяд, е подаден снощи в 18,30 часа на тел.112, съобщиха от ОД на МВР Кърджа...
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Сигнал, че 57-годишна жена от село Балабаново е в неизвестност от вчера по обяд, е подаден снощи в 18,30 часа на тел.112, съобщиха от ОД на МВР Кърджа...
Гробар в Германия припадна шокиран, след като ковчег се отвори и "мъртвата" жена отвътре изпъшкала с въпроса - "Къде съм?". 92-годишната възрастна да...
Разград. Минувач открил труп на възрастна жена тази сутрин под терасите на жилищен блок в Исперих. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разгр...
София. Труп на жена е намерен вечерта в четвъртък в Борисовата градина, съобщиха пред Нова телевизия от СДВР. Тялото е намерено от пожарникари, извика...
Варна. 68-годишна жена е издъхнала след възникнал пожар в апартамент та си на ул. „Хаджи Димитър" във Варна, съобщиха от „Спешна помощ". Жертва...