57-годишна жена намерена мъртва в шахта в двора на къщата

Сигнал, че 57-годишна жена от село Балабаново е в неизвестност от вчера по обяд, е подаден снощи в 18,30 часа на тел.112, съобщиха от ОД на МВР Кърджа...