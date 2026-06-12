Откриха мъртъв пеликан в Старозагорско
Стара Загора. Сигнал за мъртва птица в Старозагорско разбуни духовете и породи съмнения за нов случай на птичи грип след Бургас. Сигналът е бил полу...
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Стара Загора. Сигнал за мъртва птица в Старозагорско разбуни духовете и породи съмнения за нов случай на птичи грип след Бургас. Сигналът е бил полу...