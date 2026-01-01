Кой си играе с "мръсната бомба"?
Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба поиска от МААЕ незабавно да изпрати експерти
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Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба поиска от МААЕ незабавно да изпрати експерти
Сергей Шойгу се оплака днес в разговор с френския си колега
Джихадистите от "Ислямска държава" твърдят, че са направили "мръсна бомба", след като преди 4 месеца откраднали 40 кг уран от университета в иракския...