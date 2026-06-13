Овации за две красиви жени в Хасково
След годините в НАТФИЗ театралната сцена в Хасково отново събра двама известни състуденти - режисьорът Стайко Мурджев и актрисата Радина Кърджилова. В...
Следете всички новини, анализи и коментари за "мърлин Мърло". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След годините в НАТФИЗ театралната сцена в Хасково отново събра двама известни състуденти - режисьорът Стайко Мурджев и актрисата Радина Кърджилова. В...