Спипаха 4-ма престъпници при акция в Мраморен
Четирима мъже са задържани при масирана полицейска акция в района на врачанското село Мраморен Полицейско куче е открило шофьора на отказалия да спре...
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Четирима мъже са задържани при масирана полицейска акция в района на врачанското село Мраморен Полицейско куче е открило шофьора на отказалия да спре...