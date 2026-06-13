А1 започва продажбите на Motorola razr
Първият смартфон на българския пазар, който работи само с eSIM, се предлага единствено от А1
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Първият смартфон на българския пазар, който работи само с eSIM, се предлага единствено от А1
Славата на Motorola razr се възражда с появата на пазара на неговия едноименен наследник
С двете технологии Motorola razr започва нова ера в развитието на смартфоните