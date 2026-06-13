Отсега ви каним на бургаския Джулай с „Керана и космонавтите“, P.I.F., Владо Михайлов и още няколко любими групи
Община Бургас и приятели отрано обявяват потвърдилите участие изпълнители в тазгодишния Джулай
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Община Бургас и приятели отрано обявяват потвърдилите участие изпълнители в тазгодишния Джулай
Сигналът е подаден от случайно разхождащ се човек