Гришо и Лолита вече не се крият
Двамата се снимаха на "Моста на влюбените" в Анеси
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Двамата се снимаха на "Моста на влюбените" в Анеси
Проектът се реализира от екип на сдружение „Толкова близо, толкова далече“
Девет фотографа и над 50 български и световни знаменитости се обединяват, за да промотират любовта към четенето в изложбата „Моста на влюбените в книг...
Мегаизложба с тайните красоти на България събра десетки посетители. Тя бе открита за трета поредна година на Моста на влюбените до НДК. Тракийското...