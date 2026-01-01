Спешни мерки в АЕЦ "Козлодуй". Усилват мощности
Екипите работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове
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Екипите работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове
Те са предвидени да бъдат водещи мощности след излизането на въглищните
Освен това български компании са готови да се включат в проекти за възстановяване на електроцентрали, електропреносни мрежи и газова инфраструктура
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