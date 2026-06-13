Находки от о-в Св. Иван на изложба в Созопол
Изложба, посветена на 5-ата годишнина от откриването на мощите на св. Йоан Предтеча, ще бъде акцент в археологическото лято на Созопол. Откриването е...
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Изложба, посветена на 5-ата годишнина от откриването на мощите на св. Йоан Предтеча, ще бъде акцент в археологическото лято на Созопол. Откриването е...