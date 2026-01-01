Безплатни атракциони за хлапетата в Морската градина
Всички атракциони в Детския кът в Морската градина във Варна ще могат да се ползват безплатно в рамките на един ден от децата на възраст от 3 до 14 го...
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Всички атракциони в Детския кът в Морската градина във Варна ще могат да се ползват безплатно в рамките на един ден от децата на възраст от 3 до 14 го...
Варна получава нови 3,7 млн. лв. за реализация на 9 проекта за модернизация на градската среда и уширение на пешеходния ринг по Оперативна програма „...
Варна. Зелен патрул с помощта на полицейски служители и паяк ще гонят автомобилите от Морската градина във Варна. Допълнителната заповед за забрана на...