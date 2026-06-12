Иран жужи. Нов ужас по улиците
Властите временно отстъпиха от строгите мерки, докато се бореха да овладеят масовите протести
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Властите временно отстъпиха от строгите мерки, докато се бореха да овладеят масовите протести
Моралната полиция на групировката "Ислямска държава" арестува сирийка, забулена с бурка през лицето, тъй като очите й били "прекалено открити". При т....