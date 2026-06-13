Комик от "Монти Пайтън" ни се подигра
Джон Клийз, известен с ролите си в "Монти Пайтън" и "Фолти Тауърс", снима филм в София. "Снимам филм в България. Много смешен сценарий. Добър екип. Ра...
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Джон Клийз, известен с ролите си в "Монти Пайтън" и "Фолти Тауърс", снима филм в София. "Снимам филм в България. Много смешен сценарий. Добър екип. Ра...