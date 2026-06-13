Влашко сдружение се разграничава от Моника Маковей
Не сме румънски цигани, такъв етнос няма, заяви във Видин председателят на сдружението на румънците д-р Иво Георгиев по повод писмото на румънския евр...
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Не сме румънски цигани, такъв етнос няма, заяви във Видин председателят на сдружението на румънците д-р Иво Георгиев по повод писмото на румънския евр...
Пореден скандал свързан с България бе забъркан от бившия министър на правосъдието на Румъния и евродепутат Моника Маковей. Този път тя поиска "всички...
"Канал 3" с разказ за показни арести и лов на политически вещици Маковей ни нанесе огромни щети, твърдят журналисти в Букурещ Румънският модел се пр...
Тази година се натъкнахме на много пищови, включително и такива, изработвани в книжарници", съобщи в сутрешния блок на Нова Тв Лазар Додев, директор...
ГЕРБери скочиха срещу бившия правосъден министър на Румъния Моника Маковей заради нарушаване на добрия тон и добрите взаимосъседски отношения. Председ...
Ако бях правосъден министър на България, щях да започна с това За Моника Маковей в Румъния се разказват легенди. Като правосъден министър тя поведе б...