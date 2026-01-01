Слави поряза "Монд": Неразбиране или грешен превод
Явно и в чуждестранната преса има хора, които не си вършат добре работата, каза лидерът на ИТН
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Явно и в чуждестранната преса има хора, които не си вършат добре работата, каза лидерът на ИТН
Лидерът на Има такъв народ с остри думи към Гешев
София. "Тази година е под знака на демонстрациите. Те започнаха през февруари срещу предишното дясно правителство. Тогава демонстрантите бяха по-много...
Карат зимата в апартаменти на Шан-з-Елизе