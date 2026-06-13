Урвичките монаси възкръсват в детска книжка
"Археологическите открития имат смисъл само ако достигнат до всички възрастови групи". С тези думи доц. Емил Иванов, съавтор на текста и един от худож...
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"Археологическите открития имат смисъл само ако достигнат до всички възрастови групи". С тези думи доц. Емил Иванов, съавтор на текста и един от худож...