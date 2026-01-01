Две над стогодишни монахини пребориха заразата
Две над стогодишни монахини, от манастира Вила Киепи в Парма, пребориха коронавируса
Следете всички новини, анализи и коментари за Монахини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две над стогодишни монахини, от манастира Вила Киепи в Парма, пребориха коронавируса
Монахините от манастира "Св. Никола" в Арбанаси приютиха бездомен мъж, който обещал да им помага в стопанството. Той прекарал няколко дни с тях. Храни...
Две монахини бяха блокирани в асансьор в един манастир в Италия в петък и въпреки многобройните молитви и викове за помощ бяха спасени чак в понеделни...
Господ чу молбите на сестрите на милосърдието, които се грижиха за Симон Аман. Олимпийският шампион по ски скок се отърва само с мозъчно сътресение от...
Поне 12 монахини и три послушнички, отвлечени от джихадисти от старинния манастир "Света равноапостолна Текла" в християнския град Маалюля в Западна С...