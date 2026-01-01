Трус стресна хората в два наши града
Това сочат данни на Националния Сеизмологичен Център
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Това сочат данни на Националния Сеизмологичен Център
Трима души пострадаха тежко при удар между кола и камион на пътя София - Варна край Момин проход в понеделник. Движението в участъка не е спряно, съоб...
Неведоми са пътищата Господни, се казва в Евангелието. Екипът на експедицията "Преоткрий България" често се убеждава в тази мъдрост. На път за Якоруда...