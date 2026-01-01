Овладяха свлачище, застрашаващо да откъсне от света село Сенце
Целта на аварийните дейности беше да се спасят мостовото съоръжение и пътят, водещ до селото
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Целта на аварийните дейности беше да се спасят мостовото съоръжение и пътят, водещ до селото
77-годишният мъж от момчилградското село Ауста пътувал до общинския център да си вземе пенсията, на връщане изпуснал автобуса, тръгнал пеш и паднал в...
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10 села в община Момчилград са откъснати от света. Свлачища са нарушили целостта на пътните артерии.Създаден кризисен щаб, който се ръководи от кмета...
Над 900 деца и ученици в община Момчилград ще получават пресни плодове и зеленчуци през учебна година, съобщиха от общинска администрация. Схемат...