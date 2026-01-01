Всичко за Момчилградско

Следете всички новини, анализи и коментари за Момчилградско. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Моят град
Мъж почина от измръзване

Мъж почина от измръзване

77-годишният мъж от момчилградското село Ауста пътувал до общинския център да си вземе пенсията, на връщане изпуснал автобуса, тръгнал пеш и паднал в...

10 януари | 13:34
0 коментара
1369