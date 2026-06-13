ВИДЕО: Цветан Василев и Иван Искров пеят "Назад,назад, моме Калино"
Любопитно видео излъчиха "Господари на ефира" по Нова телевизия, на което управителят на БНБ Иван Искров и бившият председател на Надзорния съвет на К...
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Любопитно видео излъчиха "Господари на ефира" по Нова телевизия, на което управителят на БНБ Иван Искров и бившият председател на Надзорния съвет на К...