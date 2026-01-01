Страшна навалица! Мигранти се юрнаха на работа у нас
Желаещите да работят в България обаче се концентрират само в няколко сектора
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Желаещите да работят в България обаче се концентрират само в няколко сектора
Турските граждани съставляват третата по големина група кандидати
Повече от 56 000 души са внесли в 2019 молби да видят досиетата си от тайната полиция Щази
Ръст на молбите от хора с увреждания за безплатни винетки отчете директорът на Регионалната дирекция социално подпомагане в Добрич Ирена Баирова. Тя с...
София. Днес изтича срокът за подаване на молби-декларации за целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане". Това съобщиха от пресцентъ...
София. На 30 септември изтича срокът за подаване на молби за помощи за първокласници. Повечето родители са се възползвали от помощта още преди началот...
София. Над 25 000 души са подпомогнати с целева помощ за отопление. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане. Има ръст на по...
Благоевград. 17 571 молби за помощи за отопление са подадени до момента в Регионална дирекция „Социално подпомагане" в Пиринския край. Вече са издаде...