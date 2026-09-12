Бунтът в Египет удари туризма
Сблъсъците в страната продължават, "Мюсюлмански братя" и армията не отстъпват
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Сблъсъците в страната продължават, "Мюсюлмански братя" и армията не отстъпват
Кайро. Временният египетски вицепрезидент и Нобелов лауреат Мохамед ел Барадей е заявил, че подава оставка. Той е направил това с писмо, изпратено до...
Кайро. Египетският реформатор Мохамед ел Барадей положи клетва като временен вицепрезидент на страната, предаде Асошиейтед прес. Барадей се е заклел...
Ултраконсервативната партия Ал Нур обяви, че отказва да работи с Ел-Барадей
Барадей бе един от най-отявлените критици на Мубарак