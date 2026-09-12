Финансова инжекция от 1,9 млрд. лв. лекува пробойните в образованието
Средствата са заложени в проекта на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., който беше одобрен от правителството
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Средствата са заложени в проекта на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., който беше одобрен от правителството
Високо технологична гама-камера (SPECT), комбинирана с компютърен томограф (CT) вече работи в комплексния онкологичен център в Стара Загора.
„Това, че обиколих много населени места през кампанията ми дава много добра представа за това какви са проблемите на хората в тях. Тук, в Русе, по вре...