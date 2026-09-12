Старите кина станаха супермаркети и базари
Пред бившия "Модерен театър" от 20 г. виси табела, че е в ремонт
Следете всички новини, анализи и коментари за Модерен Театър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пред бившия "Модерен театър" от 20 г. виси табела, че е в ремонт
На този ден през 1915 г. в столичния „Модерен театър“ е премиерата на първия ни игрален филм „Българан е галант“ на Васил Гендов
"Грозното пате", една от най-любимите приказки на децата и техните пораснали родители, оживява като вълшебен мюзикъл в столичния Модерен театър. Чудна...
"Модерен театър" е собственост на израелеца Офер Мирецки
Искат "Модерен театър" за кабаре, ресторант или офиси