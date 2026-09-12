Българка стана световна шампионка по модерен петобой
Светла Згурова триумфира с титлата до 17 г. на първенството в София
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Светла Згурова триумфира с титлата до 17 г. на първенството в София
София. Президентът на Международния съюз по модерен петобой Клаус Шорман получи днес златна значка на Българския олимпийски комитет (БОК) при посещени...
София. Президентът на Международния съюз по модерен петобой Клаус Шорман получи днес златна значка на Българския олимпийски комитет (БОК) при посещени...