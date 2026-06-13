Moccaphoria дебютира „Momentum" – музикално видео и сингъл за това да избираш себе си
На българската поп сцена изгрява ново име с ярък личен почерк – moccaphoria - артистичен проект на Симона, българска певица, текстописец и вокален...
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На българската поп сцена изгрява ново име с ярък личен почерк – moccaphoria - артистичен проект на Симона, българска певица, текстописец и вокален...