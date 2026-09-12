Нов мобилен оператор тръгна у нас!
Потребителите влязоха в сериозна дискусия
Следете всички новини, анализи и коментари за Мобилен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Потребителите влязоха в сериозна дискусия
Каква сделка се е осъществила
Приложението MPI2 за борба със заекването е разработено от Сирма в сътрудничество с „Катедрата по слух и говорни науки“ на Калифорнийския университет...
Мексиканските власти ще глобят действащия на територията на страната мобилен оператор „Пегасо" с 410 млн. песо (25 млн. долара). Причина за това е нес...