Mo'Horizons с концерт в София
На 12-ти юни, популярната латино джаз формация Mo'Horizons Soundsystem се завръща в София. Групата ще забие в Sofia Live Club. За шоуто у нас ще прист...
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На 12-ти юни, популярната латино джаз формация Mo'Horizons Soundsystem се завръща в София. Групата ще забие в Sofia Live Club. За шоуто у нас ще прист...