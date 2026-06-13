Бразилка роди дете номер 21 на 51 години
51-годишна бразилка роди своето 21-во дете. То е момиченце, тежи повече от 3 кг. и е ръст 46,5 сантиметра. Лекарите се опасявали, че раждането ще про...
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51-годишна бразилка роди своето 21-во дете. То е момиченце, тежи повече от 3 кг. и е ръст 46,5 сантиметра. Лекарите се опасявали, че раждането ще про...