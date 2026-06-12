Задържаха осъдена, опитала да бяга в Момчилград
Жена с влязла в сила присъда е установена и задържана на автогарата в Момчилград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Полицаи забелязали 47-годишната Г.С....
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Жена с влязла в сила присъда е установена и задържана на автогарата в Момчилград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Полицаи забелязали 47-годишната Г.С....