Карадайъ от Млечино: Нашето единство се нарича ДПС
ДПС проведе възпоменателен митинг в памет на жертвите от първия мирен протестен митинг срещу т. нар. „възродителен процес“
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ДПС проведе възпоменателен митинг в памет на жертвите от първия мирен протестен митинг срещу т. нар. „възродителен процес“
Жителите на ардинското село Млечино вече имат ново мултифункционално игрище с изкуствена трева. В близост до спортното съоръжение има и уреди за практ...
Кърджали. Диви свине притесняват жителите на ардинското село Млечино. Хората разказват, че от началото на септември прасетата обикалят редовно около к...
Кърджали. Проектът за водоснабдяване на едно от големите ардински села Млечино е за изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи...
Кърджали. Пехливани от околните на Млечино села, както и от Кърджали, Хасково, Димитровград, Пловдив участваха в традиционния турнир по свободна народ...