Петър Стоянович бръкна в раната. Къде е голямата заплаха
В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план, казва историкът
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В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план, казва историкът
Някои от най-характерните правила, по които се живееше
Успяхме да направим сериозен пакет от мерки, обърнати изцяло към младите хора в България,каза кандидатът на БСП
Практика на Столична община е през летните месеци да започва нерегламентирани строежи, каза кандидатът от „БСП за България“ в 23 МИР
Българското висше образование има сериозен потенциал, заяви кандидатът на БСП
Във фокуса на политиката му ще са климатичните промени, каза посланик Херо Мустафа
75% от младите до 24 г. не ги разпознават, най-много са свързани със здравето, казва Мария Габриел
Младите старозагорци заставата зад хуманна кауза и организират благотворителен концерт в подкрепа за лечението на своя съгражданин Теодор Господинов....
„Задача с приоритетно значение през досегашния ми мандат и основна цел за следващите четири години е задържането на младите хора в Плевен. От 2011 до...
Лидерът на ПЕС Сергей Станишев беше гост на традиционния летен лагер на младежката организация на партията, който събра повече от хиляда младежи от ця...