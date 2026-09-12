Млади социалисти от София помагат на абитуриенти
Младежите направиха дарения
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Младежите направиха дарения
8-и март е символ на признание пред постиженията на жената, обяви Младежкото обединение в БСП – София
Време е българите да покажат, че могат да поемат отговорността на свободата извоювана преди 143 години,каза младежкият председател на БСП – Банкя Мари...
Младежите от БСП-София спазиха една от най-обичаните български традиции
Солидарността и съпричастността са принципи, които изконно са залегнали в нашата обществена дейност, заяви лидерът на БСП – София Калоян Паргов
19 нови членове на БСП приеха в Летница, Ловешко. На възраст до 35 години са 15 от тях. В присъствието на зам.-председателя на БСП Бойко Великов се пр...
Кюстендил. От проведеното вчера благотворително парти с изпълнителя Крум, на което присъстваха около 300 младежи, бяха събрани близо 2 000 лева. Орган...
Благоевград. „Надежда" - първата младежка организация на БСП – Благоевград, отпразнува своята 13-а годишнина. Близо 50 души се събраха в механа в град...