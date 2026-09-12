Млади ротарианци с акция за кръводаряване в Кърджали
Инициативата се провежда за шеста поредна година и желаещите да дарят кръв се увеличават
Следете всички новини, анализи и коментари за Млади Ротарианци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инициативата се провежда за шеста поредна година и желаещите да дарят кръв се увеличават
Кърджали. Внушителната бронзова статуя на Орфей на входа на Кърджали вече посреща туристите с нов облик. Това стана благодарение на младите ротарианци...
Кърджали. Паметна плоча за децата на Кърджали даряват младежите от местния Ротаракт Клуб. Тя ще бъде поставена в началото на парк „Арпезос – Север"....