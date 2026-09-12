Млади художници правят инсталации в Трявна
Талантливи ученици в 11-и и 12-и клас от родните школа по изкуства се включиха в уъркшоп за интерактивно изкуство, който се проведе в Трявна. Домакин...
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Талантливи ученици в 11-и и 12-и клас от родните школа по изкуства се включиха в уъркшоп за интерактивно изкуство, който се проведе в Трявна. Домакин...
Сливен. Природен парк "Сините камъни" награди деца от сливенски училища, които участваха в конкурса за детска рисунка на тема "Богатствата на природен...
Враца. Млади художници от школата на старопрестолния град Велико Търново зографисват най-големия пешеходен подлез на Враца „Стария пазар". Дамян Бумб...