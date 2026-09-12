Европари в помощ на младите фермери
25 млади фермери от областта са получили 600 000 лева авансови плащания за стартиране на земеделските си проекти
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25 млади фермери от областта са получили 600 000 лева авансови плащания за стартиране на земеделските си проекти
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявиха съвместна програма
В понеделник 94 хиляди земеделски стопани ще разполагат със средствата си за застъпени площи по схемата за единно плащане на площ. Това съобщи земедел...
Стара Загора. "Ако не получим обещаните от предишното правителство пари в помощ на младите фермери за създаване на стопанства ще заведем съдебни дела...