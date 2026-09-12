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94 хил. стопани взимат 103 млн.

94 хил. стопани взимат 103 млн.

В понеделник 94 хиляди земеделски стопани ще разполагат със средствата си за застъпени площи по схемата за единно плащане на площ. Това съобщи земедел...

15 май | 19:15
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