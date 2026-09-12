Задържат влакове за митническа проверка
Митничарите ще могат да задържат за проверка влакове и самолети над времето за престой на гарата или след определеното по разписание време за излитане...
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Митничарите ще могат да задържат за проверка влакове и самолети над времето за престой на гарата или след определеното по разписание време за излитане...
Опашка от леки автомобили и автобуси се е образувала на ГКПП „Капитан Андреево" от българската страна на границата с Турция, съобщи „Фокус". Близо 20...
София. Десет тона нелегален алкохол намериха митничари в района на София. Това е станало при проверка на камион, съобщиха от Агенция „Митници". Над 10...
Служителите на митническия пункт Лесово хванаха контрабандна валута. Митничарите намерили в шофьорска кабина на ТИР с турска регистрация 57 080 недекл...
На 41 старинни монети от сиво-бял метал се натъкнаха митничарите на ГКПП-Калотина. Това съобщиха от Агенция „Митници". Те били намерени в автобус, път...
Опиум, скрит в пожарогасители, бе открит от митничари на ГКПП "Капитан Андреево". Шофьор на тир се опитал да прекара пратката през страната, но планов...