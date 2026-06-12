Гледат мярката за неотклонение на митничаря, хванат с подкуп
Хасково. Днес Хасковският съд гледа мярката за неотклонение на директора на свиленградската митница, който бе арестуван вчера в показна акция. Тодор...
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Хасково. Днес Хасковският съд гледа мярката за неотклонение на директора на свиленградската митница, който бе арестуван вчера в показна акция. Тодор...