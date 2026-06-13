Обвиниха двама за убийство на митничар преди 16 години
В Пловдивската окръжна прокуратура е внесен обвинителен акт срещу Божидар Атанасов и Иван Карабелов за извършено на 13 юни 1999 г. убийство на Георги...
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В Пловдивската окръжна прокуратура е внесен обвинителен акт срещу Божидар Атанасов и Иван Карабелов за извършено на 13 юни 1999 г. убийство на Георги...