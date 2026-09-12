Митница Русе отчита скок в постъпленията от домашните казани
Скокът на платените налози е резултат на засиления контрол от страна на митничарите
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Скокът на платените налози е резултат на засиления контрол от страна на митничарите
Русе. Голямо количество спортни облекла и обувки, имитиращи известни марки, са били задържани от служителите на Митница - Русе. Те били в камион, нами...
Русе. Километрична опашка от тежкотоварни автомобили има на пътя Русе - Силистра. От ГКПП съобщават, че над 1200 тежкотоварни автомобили излизат от Бъ...