Сватба на годината! Един от най-богатите българи взе кметска красавица
Митко Събев каза заветното ДА
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Митко Събев каза заветното ДА
София. Смениха Надзорния съвет на "Петрол" АД на извънредно общо събрание на акционерите, проведено в понеделник. На него акционерите са гласували за...
София. Бизнесменът Денис Ершов е новият изпълнителен директор на "Петрол Холдинг", става ясно от последните промени в Търговския регистър и актуалния...