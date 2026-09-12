Лудогорец оцеля в истински ад в Дания! Кой го спаси
Вратар и късмет задържаха резултата 1:1
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Вратар и късмет задържаха резултата 1:1
Шампионите загубиха от Мидтиланд и се насочват към Лига Европа
Холандският наставник на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал обясни загубата с 1:2 от "Мидтиланд" в Лига Европа със закона на Мърфи. "Законът на Мърфи...
"Манчестър Юнайтед" записа една от срамните страници в историята си. "Червените дяволи" загубиха с 1:2 гостуването си на датския шампион "Митдтиланд"....