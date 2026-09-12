Крило на "Лудогорец" се облизва за Холандия
Крилото на "Лудогорец" Върджил Мисиджан заяви, че е готов да се завърне в Холандия, ако някой от местните отбори му предложи трансфер, като интерес къ...
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Крилото на "Лудогорец" Върджил Мисиджан заяви, че е готов да се завърне в Холандия, ако някой от местните отбори му предложи трансфер, като интерес къ...
Разград. Холандецът Върджил Мисиджан остава в „Лудогорец" още 3 години. Преговорите му с клубната управа са приключили успешно и халфът на зелените...
"Лудогорец" разби с 3:0 полския слабак "Корона" (Киелце) в първата си контрола на испанска земя. Съперникът, който игра контрола и в понеделник, не по...